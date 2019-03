Bilancio partecipativo, il 19, 20 e 21 marzo le assemblee pubbliche

La settimana prossima prenderanno il via le assemblee pubbliche per la presentazione del bilancio partecipativo che consente ai vicentini di proporre al voto dei concittadini propri progetti per la città, interamente finanziati dal Comune.

Martedì 19 marzo la prima assemblea si terrà al Centro Proti, in contra’ De Proti 3 alle 18, cui seguirà alle 20.45 quella nella sede della Circoscrizione 2, in via De Nicola 8.

Mercoledì 20 marzo ci si ritroverà prima in via Vaccari 107, sede della Circoscrizione 7, poi alle 20.45 in via Thaon di Revel nella sede della Circoscrizione 6.

Infine giovedì 21 marzo appuntamento alle 18 in Circoscrizione 3, in viale della Pace 87 e alle 20.45 in Circoscrizione 5.

Dal 22 marzo al 16 aprile sarà possibile presentare le idee progettuali online; seguirà la verifica tecnica.

Il 23 maggio saranno presentati i progetti ammessi al voto che scatterà, sempre online, dal 27 maggio all’11 giugno. Infine, entro il 30 giugno sarà resa nota la graduatoria e saranno annunciati i progetti vincitori dell’edizione 2019.