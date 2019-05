Bilancio approvato e nuovi soci in Pasubio Tecnologia

Martedì 30 aprile l’Assemblea dei soci ha approvato il bilancio 2018 di Pasubio Tecnologia, società in-house ICT dell’Altovicentino.

Utili in crescita, nuovi soci, nuovi clienti e nuove assunzioni: questi i risultati ottenuti nel corso del 2018 a conferma dell’ottimo stato di salute della società che rappresenta un’eccellenza nel panorama italiano delle società pubbliche di informatica.

Le prossime elezioni amministrative porteranno il cambio di oltre il 50% dell’Assemblea dei soci, l’Amministratore unico Laura Locci ha voluto ringraziare i sindaci uscenti per il supporto dato alla società non solo per gli interessi del proprio Comune, ma di tutto il territorio.

Obiettivo di Pasubio Tecnologia è che tutti gli Enti possano erogare servizi a cittadini e imprese in maniera semplice, efficace ed economica, rispettando il diritto di cittadinanza digitale e supportando lo sviluppo omogeneo del territorio, per affrontare e governare insieme il cambiamento, a volte dirompente, della transizione digitale.