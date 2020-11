Biden, è quasi fatta: supera Trump nello Stato-chiave della Georgia

Continua lo spoglio delle schede negli Usa, molto a rilento. Negli ultimi stati ‘to close to call’ che determineranno il vincitore vi è un testa a testa che vede Biden in rimonta, laddove era in svantaggio, in virtù dei voti postali che continuano ad arrivare. Il colpo di scena stamane quando Biden ha raggiunto e superato Trump in Georgia, Stato che porta 16 grandi elettori che porterebbe Biden ben oltre i 270 grandi elettori.

Attualmete Biden ha 253 grandi elettori. Quasi accreditati quelli del Nevada e dell’Arizona, che lo porterebbero a 270. Con i 16 della Georgia arriverebbe a 286. Manca anche la contestata Pennsylvania che porta 20 grandi elettori e dove Biden continua a recuperare. Ieri il distacco era di 130 mila voti e pochi minuti fa era di 18 mila voti (ma decine di migliaia di schede continuano ad arrivare, soprattutto dalle contee nelle quali Biden ha larghe maggioranze)

Ecco il quadro pochi minuti fa