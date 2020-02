Bidello fa pipì davanti agli alunni: denunciato

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Un bidello vicentino di 63 anni, impiegato alle scuole medie di Caldogno (Vicenza) è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico.

A presentare denuncia nei giorni scorsi, la dirigente scolastica del comprensivo, dopo la segnalazione di un bambino. L’uomo avrebbe fatto pipì nel giardino della scuola, davanti alle finestre di una classe ed è stato visto da un bambino che subito ha segnalato la cosa agli insegnanti. Non è chiaro se l’abbia fatto maleducatamente per rispondere ad un impellente ed improcrastinabile bisogno fisiologico oppure per esibizionismo. La seconda e più grave ipotesi potrebbe essere corroborata dal fatto che l’uomo aveva la possibilità (e il dovere) di utilizzare i servizi igienici della scuola nella quale presta servizio. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri