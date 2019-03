Biblioteca nell’ex Tribunale: laboratorio di studio dello IUAV di Venezia

Lo Iuav studia come trasformare l’ex tribunale nella nuova Biblioteca Bertoliana

Questa mattina il sindaco Francesco Rucco ha salutato gli studenti dell’Università Iuav di Venezia a Palazzo Cordellina, all’apertura del seminario che dà il via a un laboratorio di progettazione sulla trasformazione dell’ex tribunale in nuova biblioteca.

“Il degrado si contrasta con il bello – è stata la premessa del sindaco – e Vicenza è un piccolo gioiello in cui recuperare i molti edifici oggi vuoti è un modo per restituire non solo funzioni, ma anche bellezza alla città. Più che costruire ex novo, oggi il nostro obiettivo deve essere recuperare, riqualificare, riutilizzare. Ringrazio lo Iuav per aver deciso, insieme alla Bertoliana e al settore Lavori pubblici del Comune, di ragionare sulla trasformazione dell’ex tribunale in biblioteca. Questa è anche la difficile scommessa della nostra amministrazione. Da avvocato ho sperimentato l’inadeguatezza di quell’edificio come palazzo di giustizia. Oggi il nostro sogno è che diventi una biblioteca moderna: luogo di studio con sale multimediali, ma anche piazza coperta dove le persone si incontrano, discutono, socializzano, in un contesto pregiato che comprende il complesso di Santa Corona e Palazzo Leone Montanari. Sono certo che da voi studenti riceveremo significativi stimoli ed idee per proseguire in questo percorso”.

Il laboratorio di progettazione, analisi e valutazione dell’esistente, coordinato dal professore Giovanni Marras (Progettazione architettonica) e composto dai docenti Daniele Baraldi (Progettazione strutturale), Mario F. M. De Miranda (Sismica) e Lamberto Borsoi (Impianti) lavorerà quindi al progetto della nuova Bertoliana, individuando l’ex Tribunale di Santa Corona come luogo di riconversione.

Sono 45 gli studenti impegnati in un seminario tecnico in Biblioteca Bertoliana, per apprendere dalla presidente Chiara Visentin, dal direttore Mauro Passarin, dai bibliotecari e dai tecnici del settore Lavori pubblici e manutenzioni del Comune i contenuti e le problematiche del progetto, le necessità biblioteconomiche, le condizioni e i vincoli del riuso dell’ex Tribunale. Sono previste visite alle sedi di Palazzo Cordellina, San Giacomo (sala manoscritti e aule studio) e Costantini (emeroteca e sale studio), oltre che, naturalmente, un sopralluogo nell’edificio dell’ex Tribunale, per lo studio del manufatto e dell’area di progetto.