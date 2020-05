Biblioteca Bertoliana, tutte le sedi riaprono lunedì 11 maggio

Lunedì 11 maggio riaprono le sedi della Biblioteca Bertoliana di Palazzo San Giacomo, Palazzo Costantini, Riviera Berica, Villa Tacchi, Anconetta e Villaggio del Sole, come previsto dall’ordinanza regionale 46 del 4 maggio 2020 che disciplina nuove misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Coronavirus con validità fino al 17 maggio.

La Biblioteca di Laghetto resta al momento chiusa per effettuare le operazioni di trasloco alla nuova sede di via Lago di Pusiano.

Le sedi riaprono per il solo servizio di prestito e restituzione dei libri; non saranno al momento consentiti lo studio e la consultazione in sede, la lettura di quotidiani e riviste, l’utilizzo dei computer della Biblioteca e dei distributori automatici di cibi e bevande, l’utilizzo dei bagni.

La presidente della Bertoliana Chiara Visentin è però ottimista: “Ricominciamo più determinati di prima; sarà un ritorno a una piccola normalità che farà bene agli affezionati lettori delle nostre biblioteche e rilancerà nuovi stimoli per il futuro. Nei primi giorni verificheremo l’andamento del lavoro e del contenimento a livello regionale del virus; siamo però fiduciosi di poter riaprire presto agli studiosi la Sala riservata di Palazzo San Giacomo, perché sono molti quelli che in questi lunghi giorni ci hanno chiesto la possibilità di proseguire le loro ricerche nella nostra biblioteca e di accedere al patrimonio antico. Pertanto, appena ci saranno le condizioni, la Sala Riservata sarà riaperta su appuntamento per un numero limitato di studiosi. Poi, un po’ alla volta, prevederemo anche la riapertura delle sale studio di tutte le altre sedi e anche in questo caso solo in totale sicurezza”.

Per l’accesso alle sedi dovranno essere osservati tutti i comportamenti e le disposizioni utili per il contenimento del contagio: il rispetto delle misure di distanziamento di almeno un metro e l’uso di guanti e mascherine; all’ingresso delle sedi saranno disponibili dispenser con gel igienizzante per le mani.

Poiché all’inizio non sarà possibile prenotare i libri direttamente nelle sedi (per evitare lunghe soste davanti ai banconi e promiscuità nell’uso dei pc), la prenotazione dei documenti che si desiderano prendere a prestito va effettuata attraverso l’OPAC http://biblioinrete.comperio.it/, telefonando al numero 0444.578211 o inviando una email a consulenza.bertoliana@comune.vicenza.it.

Per agevolare gli utenti, le sedi decentrate della Biblioteca garantiscono anche un’apertura straordinaria mattutina il martedì o il giovedì dalle 9 alle 12 (martedì: Sede di Anconetta; giovedì: Sedi di Riviera Berica, Villa Tacchi, Villaggio del Sole; la sede di Laghetto è momentaneamente chiusa per trasloco).

Per chi non fosse iscritto alla Rete delle Biblioteche Vicentine, la Biblioteca ha attivato il servizio di iscrizione online, scaricando il modulo dal sito www.bibliotecabertoliana.it/it/servizi/iscrizione e prendendo poi contatti con l’ufficio consulenza (consulenza.bertoliana@comune.vicenza.it).

In questo periodo si è oltre tutto rafforzato il servizio di riproduzione; per il materiale moderno in buono stato di conservazione la Bertoliana offre la possibilità di richiedere le copie digitali, nei limiti determinati dalla Legge sul diritto d’autore, che verranno inoltrate agli utenti via mail (file pdf). Per tutto il periodo di apertura con servizi parziali, il CdA della biblioteca ha stabilito la gratuità per le prime dieci scansioni.