Biblioteca Bertoliana, Palazzo Costantini apre anche in orario serale

La Biblioteca Bertoliana ha riaperto il 10 giugno le sale di studio e lettura e le sette sedi cittadine sono tornate, finalmente, ad animarsi di studenti.

Per agevolare la possibilità di trovare un posto per studiare – considerato che l’accesso resta ancora contingentato in via precauzionale – la Biblioteca mette in campo nuove energie per ampliare gli orari di apertura della sede centrale di Palazzo Costantini. Da ieri è stata ripristinata l’apertura serale consentendo così agli utenti di poter usufruire dei 67 posti studio e dei servizi di prestito e restituzione il lunedì dalle 8 alle 19, il martedì e venerdì dalle 8 alle 22, il sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, domenica dalle 9 alle 12.30.

Inoltre, saranno sospese le aperture straordinarie mattutine, previste nelle prime settimane di riapertura dopo l’emergenza sanitaria per agevolare l’utenza nella restituzione dei libri in prestito: le biblioteche di Anconetta, Laghetto, Riviera Berica, Villa Tacchi e Villaggio del Sole, pertanto, riprenderanno il consueto orario ( da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 19)

Si amplia anche l’offerta delle testate dei quotidiani a disposizione dell’utenza all’interno di tutte le sedi. Questo l’elenco completo, sede per sede, dei periodici ora disponibili: Il Giornale di Vicenza, Corriere del Veneto, Corriere della Sera, Avvenire, Milano Finanza, Il Sole 24 ore, La Stampa, Il Foglio, Il Gazzettino, Il Giornale (Palazzo S. Giacomo); Il Giornale di Vicenza, Il Fatto quotidiano, La Gazzetta dello Sport, Repubblica, Il Giorno, Libero, Il Manifesto (Palazzo Costantini); Il Giornale di Vicenza, Corriere della Sera (Anconetta); Il Giornale di Vicenza, Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport (Riviera Berica); Il Giornale di Vicenza, Repubblica (Villaggio del Sole); Il Giornale di Vicenza, Corriere della Sera, Repubblica (Laghetto); Il Giornale di Vicenza, Corriere della Sera (Villa Tacchi).

Informazioni e orari di apertura delle sedi nel nostro sito: www.bibliotecabertoliana.it.

Biblioteca di Palazzo San Giacomo

Contra’ Riale, 5 – 36100 VICENZA

Tel. 0444 – 578211

Fax 0444 – 578234

E-mail: consulenza.bertoliana@comune.vicenza.it



ORARIO:

lunedì – venerdì: 8.00-19.00

sabato 8.00-12.30





Biblioteca di Palazzo Costantini

Contra’ Riale, 13

Tel. 0444 – 578223

e-mail: pcostantini.bertoliana@comune.vicenza.it

E’ raggiungibile con l’autobus (tutte le linee urbane)



ORARIO:

lunedì: 8-19

martedì – venerdì: 8-22

sabato: 9-12.30, 15-19 |

domenica: 9-12.30







Emeroteca

Contra’ Riale, 13

Tel. 0444 – 578229

e-mail: emeroteca.bertoliana@comune.vicenza.it

E’ raggiungibile con l’autobus (tutte le linee urbane)



ORARIO:

Chiusa. I quotidiani sono consultabili nelle sedi.

Biblioteca di Anconetta

Via Dall’Acqua, 16

Tel. 0444 – 578264

e-mail: anconetta.bertoliana@comune.vicenza.it

E’ raggiungibile con l’autobus, linea urbana n° 5



ORARIO:

lunedì – venerdì: 14.30-19.00





Biblioteca di Ferrovieri – Punto di distribuzione

Via Rismondo, 2 / Via Vaccari, 107 (c/o Centro Civico)



E’ raggiungibile con l’autobus, linee urbane n° 4, n° 12, n° 15



ORARIO:

lunedì, mercoledì, venerdì: 16-19

Per informazioni contattare il centralino della Biblioteca civica Bertoliana: 0444 578211







Biblioteca di Laghetto – Centro di documentazione per l’educazione alla Pace e alla Mondialità “Gianni Lorenzetto”

Via Lago di Pusiano, 3

Tel. 0444 – 578265

e-mail: laghetto.bertoliana@comune.vicenza.it

E’ raggiungibile con l’autobus, linea urbana n° 2



ORARIO:

lunedì – venerdì: 14.30-19.00





Biblioteca di Riviera Berica – Centro di documentazione su Ecologia e Ambiente

Via Riviera Berica, 631 – Longara (ex Scuola “Fogazzaro”)

Tel. 0444 – 578262

e-mail: rberica.bertoliana@comune.vicenza.it

E’ raggiungibile con l’autobus, linee urbane n° 8 e n° 13



ORARIO:

lunedì – venerdì: 14.30-19.00





Biblioteca di Villaggio del Sole

Via Colombo , 41/A (Sede provvisoria c/o Edificio Opere Parrocchiali)

Tel. 0444 – 578266

e-mail: vsole.bertoliana@comune.vicenza.it

E’ raggiungibile con l’autobus, linea urbana n° 5 (capolinea)



ORARIO:

lunedì – venerdì: 14.30-19.00





Biblioteca di Villa Tacchi

Viale della Pace, 89

Tel. 0444 – 578263

e-mail: vtacchi.bertoliana@comune.vicenza.it

E’ raggiungibile con l’autobus, linee urbane n° 1, n° 3, n° 7



ORARIO:

lunedì – venerdì: 14.30-19.00