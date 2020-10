Biblioteca Bertoliana e Coronavirus, eventi in presenza annullati

La Biblioteca civica Bertoliana si adegua alle indicazioni del dpcm del 18 ottobre 2020, cancellando i prossimi eventi culturali.

Tutte le sedi della biblioteca rimangono aperte per i servizi consueti. Verranno annullati gli incontri culturali in presenza che in alcuni casi si svolgeranno in collegamento da remoto.

Il ciclo di incontri intitolato “La Nuova Bertoliana”, che ha preso il via la scorsa settimana, proseguirà sulla piattaforma Google meet ogni giovedì a partire dal 22 ottobre e fino al 19 novembre.

Per l’appuntamento di giovedì 22 ottobre il link per partecipare (dalle ore 17.50) è https://meet.google.com/ufi-tvrs-cfk.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Biblioteca civica Bertoliana: cperuffo@comune.vicenza.it