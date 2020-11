Biblioteca Bertoliana, da oggi attivo il prestito take away

La Bertoliana riapre il servizio di prestito e restituzione di documenti su prenotazione: lo ha deliberatoil Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione.

Il servizio “Take away” prende il via martedì oggi 24 novembre a Palazzo San Giacomo e mercoledì 25 novembre nelle sedi succursali di Anconetta, Laghetto, Riviera Berica, Villaggio del Sole, Villa Tacchi.

Il servizio “Take away” per la sede centrale di Palazzo San Giacomo è prefisto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19, sabato dalle 8 alle 12.30 e per le sedi periferiche nei pomeriggi di lunedì, mercoledì, venerdì dalle 14.30 alle 19.

Una gradita novità soprattutto per chi, in questi giorni di chiusura al pubblico, sentiva la mancanza di attingere dalle raccolte della biblioteca per attenuare la forte sete di lettura.

Il servizio prevede la possibilità per gli utenti di ritirare i testi prenotati sul catalogo della Rete delle Biblioteche Vicentine fissando un appuntamento presso la propria sede di ritiro e senza entrare in Biblioteca, che rimane comunque chiusa al pubblico come da dpcm del 3 novembre 2020.

I libri possono essere richiesti direttamente dall’OPAC biblioinrete.comperio.it, tramite mail a prestiti.bertoliana@comune.vicenza.it o telefonando al numero della biblioteca preferita

Per contattare la Bertoliana: sede di Palazzo San Giacomo 0444578211, 0444578203; sede di Riviera Berica 0444578262; sede di Villa Tacchi 0444578263; sede di Anconetta 0444578264; sede di Laghetto 0444578265; sede di Villaggio del Sole 0444578266.

L’utente che si recherà a ritirare il materiale prenotato dovrà farlo seguendo le precauzioni sanitarie imposte dall’attuale emergenza: indossando la mascherina e igienizzando le mani con il gel a disposizione, mantenendo le distanze di sicurezza, accedendo al ritiro uno per volta (salvo l’eccezione di un adulto con minori). Rimane ovviamente sospesa la possibilità di utilizzare, all’interno della biblioteca, i servizi igienici, i distributori automatici e tutte le sale di consultazione.

I libri restituiti, come di consueto in questi ultimi mesi, andranno depositati sugli appositi scaffali e tavoli opportunamente allestiti: essi verranno lasciati per 7 giorni in quarantena passati i quali saranno scaricati dalla tessera dell’utente e nuovamente resi disponibili al prestito.

Restano a disposizione degli utenti gli altri servizi da remoto, predisposti per garantire loro i servizi di base.

Il Servizio Media Library OnLine (Mlol) permette di gestire molte delle azioni che si fanno fisicamente in biblioteca, come leggere i principali quotidiani e periodici, migliaia di e-book, ascoltare musica in streaming, audiolibri, guardare film e molto altro. L’utente può effettuare il login su https://medialibrary.it con le stesse credenziali, selezionando “RBV. La rete delle biblioteche vicentine” come ente, oppure da biblioinrete.medialibrary.it.

La Consulenza bibliografica da remoto include la possibilità di essere assistiti telefonicamente o via mail per ricerche sul catalogo della biblioteca o per ricerche bibliografiche specialistiche sul patrimonio antico e moderno.

Il Servizio riproduzioni consente agli utenti di richiedere scansioni digitali in pdf di materiali moderni e antichi (se in buono stato di conservazione) presenti in Bertoliana.

Il Document Delivery (DD) permette di ottenere la copia di articoli non posseduti dalle biblioteche della Rete vicentina ma presenti in biblioteche italiane e straniere.

Per ogni informazione è possibile contattare il personale della Bertoliana all’indirizzo mail consulenza.bertoliana@comune.vicenza.it o ai numeri di telefono 0444 578203-578211.