BIBIONE – Tenta di violentare 18enne in doccia: arrestato

E’ entrato in una camera d’albergo e ha spiato l’ospite, una 18enne, mentre si faceva la doccia e poi ha cercato un approccio sessuale.Per questo motivo un lavoratore stagionale albanese, 21 anni, è stato fermato dai carabinieri di Bibione e portato in carcere a Pordenone.Il giovane, con lo stesso modus operandi, ha importunato un’altra 18enne cameriera, che è però riuscita a farlo fuggire mettendosi ad urlare. L’uomo aveva una stanza nello stesso albergo a Bibione dove la 18enne che,per distrazione, non aveva chiuso a chiave la propria camera permettendo così all’albanese di intrufolarsi.Quest’ultimo, dopo aver spiato la ragazza mentre si stava facendo la doccia, ha agito con azioni più spinte con palpeggiamenti cercando poi di avere un rapporto sessuale. La 18enne ha reagito urlando facendo scappare l’aggressore che,successivamente, ha agito nella stessa maniera con un’altra giovane. L’Arma informata di quanto successo, ha sentito le due vittime prima di fermare l’albanese per violenza sessuale. (ANSA)