Bibione e Lignano unite da un passo barca

Un euro per gli adulti e gratis per i bambini: sarà questo il costo del biglietto per i futuri passeggeri del servizio di trasporto pubblico locale che favorirà la comunicazione fluviale tra le sponde del fiume Tagliamento, al fine di consentire il collegamento tra le località turistiche di Lignano Sabbiadoro e Bibione per l’anno 2021.

Un servizio, attivato già in via sperimentale nel 2020 e a cui, aderiscono nel 2021, grazie ad un protocollo d’intesa, Regione Veneto, Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di San Michele al Tagliamento (VE) e Comune di Lignano Sabbiadoro (UD).

“La collaborazione fra enti ed istituzioni che decidono di condividere sfide e progetti – ha dichiarato la Vicepresidente e Assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti Elisa De Berti – portano a buoni risultati e a servizi migliori a tutto vantaggio dei nostri cittadini”.

“In questo caso – ha aggiunto De Berti – il nuovo servizio di trasporto ecologico è stato pensato anche a favore del turismo, in quanto questo collegamento fluviale offrirà ai cittadini e agli amanti delle due ruote, la possibilità di godere dei percorsi lungo il litorale, apprezzando le caratteristiche e le peculiarità di paesaggi di rara bellezza”.

“Il tema dei collegamenti attraverso “passi barca” e l’integrazione della navigazione fluviale con mobilità ciclabile, che consentono di collegare delle aree bellissime e di pregio del nostro territorio, – ha concluso la Vicepresidente – sono il futuro per favorire il turismo lento anche in altre stagioni oltre a quella estiva: una bella sfida che presto sarà proposta anche in altre aree venete”.

Nel 2020, durante la precedente sperimentazione, come prova di un positivo riscontro da parte dei cittadini, si sono registrati oltre 60mila passeggeri trasportati, di cui il 50% dalla sponda veneta e l’altro 50% da quella friulana. Il nuovo servizio sarà attivo dal 29 maggio e 1 novembre 2021 e potrà essere rinnovabile previa intesa tra le parti.