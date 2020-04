Bettiato Fava (PD): “Annullare tributi per anno in corso al piccolo commercio”

«Piccolo commercio, annullare i tributi per l’anno in corso» Comprendo la rabbia e la rassegnazione di quella parte di cittadini che più ha subito questa situazione. Parlo dei piccoli commercianti costretti dalla sera alla mattina a chiudere le loro attività. Gli indicatori dicono che sarà la peggior crisi economica del dopo guerra e sarà una sfida complicatissima far ripartire il tutto, anche in termini temporali. Non possiamo rischiare una desertificazione della nostra città. In attesa di qualcosa ad divenire, tutti, ma proprio tutti gli enti preposti devono fare la loro parte, dal governo, alla regione, al comune. Non possiamo pensare a slittamenti di tasse o contributi di vario genere, ma di un loro annullamento per l’anno in corso. Anche un aiuto sugli affitti che siano privati o pubblici deve essere preso in considerazione. Queste attività da come ora mai si è compreso, saranno le ultime a riaprire con importanti investimenti sulla sicurezza sanitaria il che comporterà quindi un ulteriore esborso di denaro. Questi imprenditori non possono contare solo su un prestito a tasso super agevolato da restituire a rate dopo tre anni, hanno bisogno anche di non pensare ai tributi 2020. Teniamo conto che queste persone sono il motore pulsante di questa città e che danno lavoro direttamente e indirettamente, che costituiscono una filiera importante. L’hashtag ce la faremo ha bisogno di un impulso in più, di certezza. Valter Bettiato Fava