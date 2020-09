Berlusconi, Covid con carica virale alta: ricoverato al San Raffaele

Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti: qualche giorno fa era risultato positivo al Covid-19. Secondo fonti mediche, a causa di una carica virale alta si è reso necessario un ricovero precauzionale. Al momento, il medico Zangrillo che da sempre segue Berlusconi e che durante l’estate aveva dichiarato la perdita di forza del virus, rifiuta di rilasciare dichiarazioni.

La notizia della positività di Berlusconi al Coronavirus risale a due giorni fa. In quell’occasione, Zangrillo aveva spiegato che il leader di Forza Italia era asintomatico e che si trovava nella sua residenza di Arcore, in isolamento. Berlusconi si è sottoposto al tampone dopo un soggiorno in Sardegna. Positivi anche due dei suoi figli – Luigi e Barbara – e la compagna Marta Fascina.

Dopo i primi lanci delle agenzie stampa, l’ufficio stampa dell’ex premier aveva confermato: «Il Presidente continua a lavorare dalla sua residenza di Arcore, dove trascorrerà il periodo di isolamento previsto. Continuerà in ogni caso a sostenere i candidati di Forza Italia e del centro-destra alle elezioni regionali ed amministrative, con interviste quotidiane sui giornali, sulle televisioni e sui social».

Berlusconi aveva poi fatto sapere: «Sarò presente in campagna elettorale con interviste Tv e sui giornali e secondo le limitazioni imposte dalla mia positività al Coronavirus. Purtroppo mi è successo anche questo ma continuo la battaglia». L’ex premier, ieri, aveva lasciato capire che non era del tutto asintomatico: «Non ho più la febbre né dolori. Tanta vicinanza mi ha commosso, è il miglior incentivo ad andare avanti avendo ben presente la sofferenza di tante famiglie vittime di questa malattia insidiosa».