Berlato in Europa: Joe Formaggio consigliere regionale

“In apertura della seduta odierna, il Consiglio regionale del Veneto ha proceduto alla surroga del Consigliere Sergio Berlato di Fratelli d’Italia, eletto e insediato al Parlamento Europeo a seguito dell’uscita della Gran Bretagna dall’Europa, con l’Ing. Joe Formaggio, primo dei non eletti nella Circoscrizione di Vicenza, avente come contrassegno Fratelli d’Italia”. Lo comunica con una nota stampa il Gruppo consiliare FdI-MCR in Regione Veneto

“Torniamo ad essere tre Consiglieri – dichiarano i Consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Andrea Bassi e Stefano Casali – Abbiamo accolto con piacere l’entrata di Joe Formaggio nel Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, Sindaco nel Comune di Albettone. Da oggi il collega rappresenterà le istanze in particolare dell’area berica. Inoltre, come Sindaco, apporterà al nostro Gruppo la sua esperienza da Amministratore, soprattutto a seguito degli scellerati tagli alla spesa pubblica dei comuni veneti da parte del Governo centrale. Il contatto con il territorio e con i cittadini sono il fondamento dell’agire politico di Fratelli d’Italia”.