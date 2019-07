Benzene nella nube tossica: quali pericoli per la nostra salute?

Nelle analisi di Arpav si parla di alte percentuali di benzene. Ma cos’è il benzene e che ripercussioni potrebbe avere nella salute umana? Ecco alcune informazioni basilari e oggettive – che poi sono tarate caso per caso, evento per evento, in base al tipo, forma, tempo e quantità di esposizione -fornite dall’International Agency for Research on Cancer, IARC.

Il benzene è una sostanza chimica organica che si presenta in forma liquida ed incolore. Altamente infiammabile, caratterizzato da un odore dolciastro ed aromatico, il benzene a temperatura ambiente evapora facilmente nell’aria. Dal punto di vista della propria struttura chimica, è costituito dal legame di 6 atomi di carbonio con 6 atomi di idrogeno (la sua formula chimica è infatti C6H6).

Componente dei derivati del petrolio e del petrolio greggio (quello appena estratto dai pozzi e non ancora lavorato) è presente nell’aria praticamente ovunque a causa di:

eventi naturali (incendi dei boschi o fuoriuscita di gas dai vulcani)

attività umane ed industriali che utilizzano petrolio greggio e suoi derivati come combustibili o per la produzione di lubrificanti, solventi e collanti

gas di scarico di veicoli a motore, poiché il benzene costituisce circa l’80% delle emissioni totali nell’aria dove, in pochi giorni, si degrada reagendo con altri composti. Il vento e la pioggia, a loro volta, aiutano a diluire e ridurre i livelli di benzene nell’aria facendolo ricadere e deporre al suolo

Il benzene, inoltre, può anche contaminare l’acqua a causa della diffusione nell’ambiente di sostanze derivate dal petrolio o per la presenza di scarichi nocivi ed illegali prodotti da specifici impianti industriali (come industrie chimiche o fonderie).

Noto per la sua tossicità, il benzene è stato classificato dall’agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (International Agency for Research on Cancer, IARC) nel gruppo 1, tra le sostanze con una sicura capacità di generare cancerogenicità nell’uomo.

L’intossicazione acuta da benzene non avviene di frequente. Per lo più è associata all’inalazione o all’ingestione di cibi fortemente contaminati da elevati livelli di benzene (molto più alti di quelli presenti normalmente nel nostro ambiente).

Gli effetti dell’avvelenamento sono:

sonnolenza

cefalea

nausea

vertigini

accelerazione del battito cardiaco

convulsioni

irritazione oculare

morte, nei casi più gravi

I “bersagli” del benzene nel corpo umano sono il sistema nervoso ed il cuore. Bere alcol aumenta gli effetti tossici del benzene sull’organismo umano.

Periodi di esposizione di maggiore durata e a basse dosi di benzene hanno effetti sul sangue (sistema emopoietico). Il benzene infatti, provoca tossicità al midollo osseo (produttore delle cellule del sangue), causando una riduzione dei globuli rossi e bianchi con conseguente anemia. Può anche determinare sanguinamenti ed effetti sul sistema immunitario aumentando, così, il rischio di contrarre un’infezione.

Esposizioni a lungo termine (croniche) al benzene possono, inoltre, provocare varie forme di leucemia.

Gli effetti sulla salute nei bambini, fino ad oggi, sono ritenuti simili a quelli riscontrati negli adulti.