Benetton rilancia collezioni vintage su piattaforma Depop

Benetton ha avviato una collaborazione con il marketplace Depop, specializzato nel commercio di capi usati e vintage, per cui i venditori di Stati Uniti e Regno Unito hanno curato una collezione di pezzi rari e vintage del marchio, che saranno disponibili a partire da oggi.

Nel Regno Unito, la collezione di 60 pezzi spazia attraverso l’archivio degli anni ’80 e ’90 di Benetton e comprende capi uomo, donna e accessori: dalle introvabili camicie da rugby alle iconiche felpe color block, dalle giacche in denim patchwork ai maglioni Argyle e ai pantaloncini di lino.Negli Stati Uniti, i prodotti Benetton presenti nella collezione e nella campagna, rari e provenienti dall’archivio, sono stati scelti da 15 venditori Depop.

“Nell’ambito del processo di innovazione di United Colors of Benetton – afferma l’ad Massimo Renon – il cui obiettivo principale è portare di nuovo alla ribalta il marchio e aumentare gradualmente il suo appeal presso le nuove generazioni, siamo entusiasti di annunciare questa prestigiosa collaborazione con Depop. Grazie al modello di Depop per lo shopping di capi usati, elemento fondamentale per la moda sostenibile, anche Benetton entra nel circuito in modo contemporaneo e originale. I nostri capi vintage hanno fatto la storia, ora acquistano una seconda vita grazie a Depop, che condivide con noi il linguaggio creativo e i valori essenziali: diversità, inclusione e sostenibilità”. (ANSA).