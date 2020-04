Benetton è il migliore brand italiano per trasparenza d’informazione

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Per il secondo anno consecutivo, United Colors of Benetton è tra i brand di moda che si impegnano maggiormente a divulgare informazioni credibili sul proprio impatto e operato. Lo certifica il “Fashion Transparency Index”, che valuta se le aziende danno informazioni credibili e di qualità sugli impatti sociali e ambientali dei vestiti ai clienti.

United Colors of Benetton ha raggiunto uno score complessivo del 55%, punteggio più alto tra le aziende italiane e tra i migliori dieci a livello globale; quattro anni fa, lo score del marchio era del 17%. Tra le categorie analizzate dall’indice, sulla tracciabilità Benetton ha ottenuto il risultato migliore, con il 73% (contro una media del 16%).

Pubblicato da Fashion Revolution, dal 2013 il Fashion Transparency Index analizza il livello di trasparenza di 200 grandi marchi e retailer di abbigliamento, valutando cinque categorie. (ANSA).