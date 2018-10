BELLUNO – Incendio nell’Agordino, elicotteri in difficoltà: si attende la pioggia

Tre elicotteri al lavoro per versare acqua sulle fiamme e squadre a terra per estinguere i piccoli focolai che ancora bruciano. E’ questa la situazione, nella fase di contenimento, per il vasto incendio che ha interessato la valle di San Lucano nel comune di Taibon (Belluno) nell’agordino. Il sindaco del piccolo comune, Silvia Tormen, ha effettuato una ispezione stamane mentre sul posto è presente anche l’assessore veneto alla Protezione civile Giampaolo Bottacin. “Purtroppo – rileva Tormen – la zona impervia permette solo di ‘colpire’ dall’alto e per questo aspettiamo la pioggia prevista per sabato, mentre ci stiamo attrezzando perché se l’acqua è un bene contro l’incendio possono esserci problemi per le frane. Per questo, ad esempio, abbiamo avviato lavori per la viabilità alternativa ad uso degli operatori lungo le strade silvo pastorali”. Per gli sfollati sono previste però due ‘finestre’ temporali giornaliere per raggiungere le proprie abitazioni e prendere il necessario.