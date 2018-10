BELLUNO – Incendio ad Agordo, tecnici Arpav sul posto per monitoraggio aria

I tecnici ARPAV sono sul posto per monitorare l’evolversi della situazione.

Sulla pagina web dell’Agenzia dedicata ai dati in diretta delle polveri PM10, sono disponibili i valori registrati nelle stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria della provincia di Belluno negli ultimi giorni.

Il valore medio delle polveri PM10 registrato ieri dalla centralina di Belluno non si è scostato da quello del giorno precedente, mantenendosi su un valore di concentrazione pari a 10 µg/m3; a Feltre invece si rileva un aumento della concentrazione che passa da 23 µg/m3 a 38 µg/m3, valore che rimane comunque sotto il limite di legge dei 50 µg/m3.

L’incendio è ancora in corso e una squadra di tecnici dell’Agenzia sta effettuando campionamenti delle polveri nei comuni di Taibon Agordino e Agordo per la ricerca dell’eventuale presenza di composti organici quali Idrocarburi Policiclici Aromatici e altri microinquinanti. I risultati saranno disponibili nei prossimi giorni, compatibilmente con le tempistiche di analisi