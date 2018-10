BELLUNO – Gigantesco incendio sulle Pale di San Lucano, Agordino oscurato da fumo e cenere (FOTO&VIDEO)

Nel pomeriggio si è sviluppato, per cause imprecisate, un grosso incendio boschivo localizzato tra Taibon Agordino e Cencenighe, nel bellunese. Sembra che all’origine ci sia stata la caduta di un albero su alcuni tralicci per il forte vento, che ha poi innescato tutto. Il forte vento non ha consentito l’uso dell’elicottero per le operazioni di spegnimento. “Sul posto – fa presente l’assessore regionale alla protezione civile Gianpaolo Bottacin – sono presenti e operativi a terra i nostri servizi forestali e la protezione civile. E’ stata inoltre richiesta per domani l’attivazione di due aerei antincendio Canadair del Dipartimento nazionale della protezione civile. La situazione è costantemente monitorata”. Il fumo è arrivato anche nel trevigiano e a tratti nel veneziano, ed è ben visibile sia dalla Laguna che dal satellite. Luxottica ha interrotto la produzione negli stabilimenti locali anche a causa di ripetuti black-out. ll sindaco di Taibon invita la popolazione a rimanere in casa con le finestre chiuse per evitare di respirare i fumi dell’incendio. Ci si prepara a evacuare due piccoli centri abitati minacciati dal fronte dell’incendio: La Merla e Villanova.

Ci sono anche due ragazzi bloccati dalle fiamme dell’enorme incendio. I due – informa il Soccorso Alpino – si trovano a circa 1.650 metri di quota nel Canale della Besausega. In contatto telefonico con i soccorritori, sono stati guidati in una zona rocciosa lontana dalle fiamme. Al momento il Soccorso alpino di Agordo e i Vigili del fuoco, data l’impossibilità per i mezzi aerei di intervenire, stanno valutando le possibilità di avvicinamento a piedi.

Foto Fonte Facebook