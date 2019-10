Beccato mentre ruba gasolio: in manette 40enne

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia Bassano del Grappa, impegnati in un servizio preventivo finalizzato al contrasto dei reati contro il patrimonio, hanno tratto in arresto una persona per furto di gasolio.

L’episodio è accaduto a notte fonda, i militari dell’Arma perlustrano la zona sud di Rosà. Notano una persona armeggiare vicino ad un’autoarticolato e si avvicinano. Si rendono conto che ha forzato il tappo del serbatoio di gasolio e, prima che il soggetto riesca ad allontanarsi, lo fermano. Si tratta di LAHLAOUI Mohcine, 40enne, cittadino marocchino, pregiudicato. L’uomo non oppone resistenza. I carabinieri perquisiscono l’autovettura utilizzata dal fermato ed a bordo, trovano 5 taniche, ognuna dalla capacità di 30 litri e sono tutte piene, di gasolio. Rintracciato il proprietario del mezzo pesante, si provvede alla restituzione del carburante e a formalizzare la denuncia. Il magrebino, dopo gli atti di rito, veniva condotto presso la Casa Circondariale di Vicenza.