Violenta lite in famiglia: arrestato 55enne vicentino

CAMPIGLIA DEI BERICI: viene richiesto l’intervento dei Carabinieri per una lite in famiglia. Arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale

I Carabinieri della Stazione di Campiglia dei Berici, nel tardo pomeriggio di sabato 13 aprile 2019, hanno arrestato in flagranza di resistenza a Pubblico Ufficiale Fulvio Giuriato, 55enne, residente ad Albettone.

L’intervento al 112 veniva richiesto a seguito di un animato litigio, per futili motivi, tra l’arrestato ed il figlio, in atto in un appezzamento di terreno di loro proprietà nel comune di residenza.

I militari dell’Arma giunti sul posto cercavano di calmare gli animi ed, in questo frangente, l’arrestato si scagliava contro uno dei Carabinieri tentando di colpirlo. Successivamente l’uomo veniva immobilizzato e dichiarato in stato di arresto.

Sul posto veniva comunque richiesto l’intervento del S.U.E.M 118 per un primo soccorso all’uomo rimasto ferito durante il litigio con il figlio.

Dell’avvenuto arresto veniva informato il Pubblico Ministero di turno che disponeva la custodia dell’uomo nelle camere di sicurezza del Comando Provinciale Carabinieri di Vicenza, in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo in programma nella giornata di lunedì.