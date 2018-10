BASSO VICENTINO – Uomo trovato morto in casa

Un uomo di 75 anni è stato trovato senza vita nella propria abitazione in via Zemola 18 a Barbarano. Si tratta di Giuseppe Girardi, nato a Laives (Bolzano) ma da una decina d’anni residente in zona.

Sul posto sono intervenuti, stamane alle 8.30, i vigili del fuoco di Lonigo e i carabinieri. La scoperta è stata fatta su segnalazione di un vicino e dalla donna delle pulizie. Quest’ultima si era recata nell’abitazione ma non era riuscita a farsi aprire la porta. Ha quindi chiesto aiuto ad un vicino. Assieme hanno chiamato le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. Questi ultimi, provenienti con una squadra da Lonigo, hanno aperto una porta secondaria. Una volta nella casa, hanno trovato l’uomo senza vita, già in stato di decomposizione, sul suo letto. Si presume che sia morto da almeno 5 giorni. L’uomo viveva da solo.