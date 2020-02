BASSO VICENTINO – Torna dal lavoro e trova i ladri in casa

Brutta sorpresa per un 34enne residente ad Orgiano (Vicenza) in via Teonghio. Il giovane, S.R., era appena tornato dal lavoro, poco dopo le 19 ed ha sorpreso un ladro nella propria abitazione. Una volta entrato ha sentito dei rumori ed ha sorpreso un individuo vestito di nero, con passamontagna, che si aggirava nella casa. Alla vista del proprietario si è dato alla fuga assieme ad un complice. Era entrato in casa forzando gli scuri di una finestra. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Barbarano-Mossano. Non risultano, per ora, beni rubati