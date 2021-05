BASSO VICENTINO – Si rompe tubatura del metano: pompieri al lavoro (VIDEO)

Dalle ore 11:30 di venerdì, i vigili del fuoco stanno operando in Via Valcisana a Orgiano per la rottura di una tubazione di media pressione del gas metano avvenuta durante alcuni scavi per la riparazione di una tubazione d’acqua. I pompieri arrivati da Lonigo, hanno interdetto la zona alla circolazione e fatto intervenire l’ENEL per il distacco di una linea di media tensione, che serve diverse aziende della zona per la presenza dei cavi proprio sulla verticale della perdita. Sono ora in corso le operazioni di scavo da parte della ditta di gestione del metano per la riparazione della condotta del gas. La sicurezza dei tecnici è garantita dalla presenza dei vigili del fuoco.