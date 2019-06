Ruba auto alla fidanzata, coltiva canapa e insulta i carabinieri: denunciato 45enne

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

Nella tarda serata di sabato 15 giugno, i Carabinieri di Brendola (Vicenza), hanno denunciato presso la Procura della Repubblica di Vicenza G.S. classe di 45 anni, residente a Val Liona (VI) per furto di autovettura, oltraggio a pubblico ufficiale e produzione di sostanze stupefacenti. L’uomo, nonostante la patente revocata, è stato notato da un carabiniere libero dal servizio mentre transitava a bordo di un’autovettura per le vie del centro di Brendola.

Ulteriori accertamenti hanno permesso di appurare che il mezzo, intestato alla fidanzata, le era stato sottratto poco prima contro la sua volontà. E’ stata allora immediatamente allertata la pattuglia dei Carabinieri di Brendola che ha fermato il 45enne in un bar del paese. I militari, visto il comportamento del soggetto, decidevano di perquisire la sua abitazione, dove rinvenivano una pianta di canapa indiana e 2,6 gr di sostanza stupefacente del tipo marijuana. C.S. veniva inoltre denunciato anche per Oltraggio a Pubblico Ufficiale per le frasi ingiuriose rivolte ai militari operanti durante il controllo.