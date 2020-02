BASSO VICENTINO – Rimorchio rovesciato e strada interrotta

Alle 18 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Stona a Bosco di Nanto per il rovesciamento del semirimorchio di un camion finito rovesciato nel terreno sottostante il ciglio stradale. La motrice dell’autoarticolato che trasportava pietre è rimasta in strada, con il telaio tutto piegato. Illeso l’autista.I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo che che durante la fuoriuscita stradale ha abbattuto tre pali delle telefoniche. La circolazione lungo la strada è interrotta. Sul posto la polizia locale. L’intervento è tuttora in corso.