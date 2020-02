BASSO VICENTINO – Raid di notte nel bar: via la slot machine, il proprietario sorprende i ladri

Incursione dei ladri la scorsa notte alle 4.30 in un bar del Comune di Val Liona. Preso di mira l’esercizio Montorio Delio, in via Chiesa a San Germano dei Berici. Tre individui con volto coperto, secondo la ricostruzione del proprietario, hanno sfondato la porta d’ingresso del bar ed hanno asportato una slot machine. Stavano portando via anche la seconda ma sono stati sorpresi dal proprietario, che ha subito chiamato i carabinieri. In corso di quantificazione il danno.