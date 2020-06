BASSO VICENTINO – Per rubare uccidono il cane

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

A Pojana Maggiore i carabinieri indagano in relazione al furto in abitazione e uccisione di un cane pastore tedesco (ndr. i carabinieri riferiscono di un pastore tedesco, il Giornale di Vicenza riferisce di un pastore belga).



I Carabinieri della Stazione di Noventa Vicentina stanno svolgendo indagini in relazione al furto verificatosi in un abitazione di Pojana Maggiore, nella quale risiede una 59enne del luogo, nel corso del quale è stato ucciso il cane pastore tedesco nella sua disponibilità.Il fatto è accaduto il 16 giugno 2020, fra le ore 08.00 e le ore 12.00, ad opera di ignoti che, previa effrazione, si introducevano nell’abitazione sottraendo una medaglia d’oro di modesto valore, oggetti di bigiotteria provocando il decesso verosimilmente per avvelenamento del cane pastore tedesco.

Secondo quanto riporta il Giornale di Vicenza il furto sarebbe avvenuto in via Frastortola ai confini con Noventa. I malviventi avrebbero adescato il cane avvelenandolo con veleno da lumaca, forzando poi la porta di ingresso. Sarebbero stati interrotti da una loro parente residente nelle vicinanze, allertata dall’abbaiare dei cani dei vicini.