BASSO VICENTINO – Ladri scatenati: in 2 ore 5 raid in abitazione, via oro e armi

Raffica di furti in alcuni Comuni dell’Area Berica ieri dalle 18 alle 20. Sono stati prese di mira (in base alle informazioni fornite dai carabinieri) cinque abitazioni fra Nanto, Montegaldella, Longare e Castegnero).

Indagini sono in corso e pare che gli autori siano sempre gli stessi, avvistati a Nanto a bordo di una BMW.

Il primo furto alle 18 in un’abitazione di Nanto, dove sono stati portati via monili in oro. Il secondo, poco dopo, a Montegaldella, è un tentato furto, poiché i malviventi sono stati disturbati dai vicini di casa. Il terzo a Longare, dove sono stati portati via due braccialetti in oro e 300 euro. Gli ultimi due furti a Castegnero. In una prima abitazione sono stati sottratti monili in oro (importo da quantificare) mentre nella seconda è stata portata via una rastrelliera per armi blindata con all’interno due fucili e una carabina, quest’ultima una calibro 12 Benelli del valore di più di 1000 euro.