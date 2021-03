BASSO VICENTINO – In giro di notte con droga – VICENZA: fermato di sera con un coltellaccio

I carabinieri di Sossano hanno fermato domenica notte ad Orgiano un 30enne cittadino residente a Sossano di origine albanese. L’uomo oltre a trovarsi fuori dal Comune di residenza in orario di coprifuoco (23.39), era in possesso di 2,5 grammi di marijuana. A casa sua sono stati trovati altri 15 grammi di marijuana e semi di cannabis. E’ stato denunciato per possesso a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e sanzionato per non aver rispettato le norme anti-covid.

Intervento dei carabinieri anche a Vicenza, la scorsa notte. Un 30enne residente a Gazzo Padovano (iniziali M.C.) è stato fermato lungo corso San Felice. Oltre a trovarsi fuori Comune e fuori casa in orario di coprifuoco è stato trovato in possesso di un coltello con lama da 15 centimetri. E’ stato denunciato per possesso di arma e sanzionato per il mancato rispetto delle norme anti-covid.