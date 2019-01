BASSO VICENTINO – Gira con mountain bike rubata: denunciato 42enne

Barbarano Mossano : denunciato dai Carabinieri per ricettazione di una mountain bike

I Carabinieri della Stazione di Barbarano Mossano, il 25 gennaio 2019, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per ricettazione, LB 42enne residente a Nanto ma di fatto senza fissa dimora.

L’uomo, nei giorni scorsi, veniva controllato da una pattuglia dei militari in Barbarano Mossano mentre si trovava alla guida di una mountain bike del cui possesso non sapeva fornire adeguata giustificazione.

I successivi accertamenti permettevano di appurare che il mezzo, nel frattempo sottoposto a sequestro, era stato sottratto nel mese di novembre dello scorso anno ad un cittadino ghanese residente a Monticello Conte Otto che, per questo motivo, aveva presentato regolare denuncia ed al quale è stato poi restituito.