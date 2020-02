BASSO VICENTINO – Furto a Verona: arrestato 20enne

I carabineri hanno arrestato sabato ad Orgiano il 20enne marocchino Yassine Rhoulam. Il provvedimento è scattato in esecuzione di un ordine di carcerazone emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minori di Venezia, perché ritenuto colpevole del reato di furto in concorso e danneggiamento aggravato per un episodio avvenuto a Verona il 24 aprile del 2017, quando era minorenne. Deve scontare una pena di un mese e 27 giorni di reclusione. E’ stato condotto nel carcere minorile di Treviso.