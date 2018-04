BASSO VICENTINO – A fuoco lavastoviglie, donna in ospedale

La notte scorsa, poco dopo le ore 3, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Mulini ad Alonte per l’incendio di una lavastoviglie: ricoverata una donna per aver respirato del fumo. La donna dormiva nella parte superiore dell’abitazione, si è svegliata per l’odore del fumo dando subito l’allarme al marito e la figlia. I pompieri accorsi da Lonigo hanno messo del tutto in sicurezza l’elettrodomestico, intanto raffreddato dall’uomo, che al buio è riuscito a limitare l’estensione delle fiamme prima dell’arrivo della squadra. Le due donne che si trovavano all’esterno della casa sono state assistite dai vigili del fuoco, i quali hanno fatto intervenire il personale del suem 118 per un controllo della donna, la quale nelle prime fasi ha respirato del fumo. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora e mezza con la messa in sicurezza dell’abitazione e il ripristino dell’energia elettrica.