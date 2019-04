BASSO VICENTINO – Fugge dalla comunità: denunciato

LONIGO: si allontana dalla comunità terapeutica dove si trova agli arresti domiciliari. Denunciato per evasione.

I Carabinieri della Stazione di Lonigo, nel pomeriggio del 29 aprile 2019, denunciavano in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per il reato di evasione, S.L., 29enne originario di Riposto in provincia di Catania e domiciliato presso la comunità terapeutica Papa Giovanni XXIII, dove si trova agli arresti domiciliari perché indagato, da parte della Procura della Repubblica di Catania, per i reati di maltrattamenti in famiglia, estorsione e rapina aggravata.

L’uomo, nel pomeriggio di ieri, senza giustificato motivo si allontanava dalla struttura, presentandosi successivamente presso la locale Stazione Carabinieri, già informata dell’accaduto, da dove, al termine delle formalità di rito, veniva riaccompagnato presso il luogo di detenzione a disposizione dell’Autorità Giudiziaria berica, che informata dell’accaduto valuterà ora i provvedimenti da adottare.