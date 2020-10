BASSO VICENTINO – Focolaio a scuola: 19 positivi

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

Per restare aggiornato sulle notizie dell'Area Berica e Basso Vicentino aderisci al gruppo Facebook:

La notizia completa è riportata nell’edizione odierna de Il Giornale di Vicenza a pagine 7. Un focolaio covid interessa la scuola primaria ‘G.Zanella0’ di Villaganzerla di Castegnero. In particolare sono interessate due classi nelle quali 17 bambini su 40 sono positivi. Il Sisp (servizio di Igiene e Sanità Pubblica) ha disposto la sospensione di tutte le attività scolastiche almeno fino al 7 novembre. Lo screening proseguirà nei prossimi giorni su tutti i bambini delle altre 4 classi della scuola. L’allarme nella scuole è scattato venerdì scorso quando un insegnante presentava sintomi sospetti. Lo screening sulle due classi ha poi confermato il sospetto di un focolaio. Il sindaco ha invitato i famigliari degli alunni della scuola a seguire una quarantena preventiva in attesa dello screening di lunedì.

Si sospetta che il contagio non sia partito in ambito scolastico ma in seguito ad una festina privata di bambini la scorsa settimana, riferisce il Giornale di Vicenza.