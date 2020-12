Basso Vicentino – Dopo un anno individuato ladro grazie al DNA

I carabinieri di Sossano hanno individuato dopo un anno un individuo che il 17 dicembre 2019 si era introdotto in un condominio di via Mottarella ad Orgiano per rubare.

In quell’occasione l’uomo, un 41enne serbo residente a Verona, venne sorpreso dal proprietario, un uomo di 54 anni marocchino, Moha Msatfi, e da suo figlio 19 Aymen. Si diede alla fuga e nel farlo estrasse un coltello e minacciò il figlio.

Secondo la testimonianza del giovane, l’uomo era fuggito tra i campi e lui l’aveva inseguito fermandolo in via Ferrioli. E’ riuscito a sfilargli il giubbotto e la felpa lasciandolo in canottiera. L’uomo era poi riuscito a divincolarsi sferrando un pugno al 19enne, il quale non si perse d’animo e l’ha inseguito fino a quando il 41enne non ha estratto un coltello minacciandolo.

I carabinieri hanno inviato al RIS di Parma gli indumenti del fuggitivo per un riscontro sull’eventuale DNA rilevato. Si è così risaliti al cittadino serbo che è stato denunciato per rapina impropria.