BASSO VICENTINO – Denunciato spacciatore di 14 anni

Un ragazzino di 14 anni residente a Castegnero è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato sorpreso ieri sera a Barbarano dai carabinieri. Il 14enne, cittadino italiano e figlio di genitori provenienti dall’Est Europa, si trovava a piedi pochi minuti prima che scattasse il coprifuoco in una zona di Barbarano già segnalata per movimenti sospetti.

Controllato dai militari, aveva con sé 28 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e 115 euro in contanti. Durante la successiva perquisizione domiciliare, nella sua abitazione sono stati trovati semi di marijuana.