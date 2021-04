BASSO VICENTINO – Debito non saldato: si portano via la televisione

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

Per restare aggiornato sulle notizie dell'Area Berica e Basso Vicentino aderisci al gruppo Facebook:

Intervento dei carabinieri ieri alle 14 a Sossano (Vicenza). A chiamare il 113 una coppia, lui operaio di 30 anni e lei casalinga di 24 anni. I due hanno riferito di essere stati minacciati con pistola senza caricatore da due extracomunitari che si erano recati a casa loro per riscuotere un debito per cessione di droga. Al rifiuto della coppia di dare i soldi, i due stranieri si sarebbero appropriati di un televisore.

Mentre i carabinieri stavano arrivando, i due presunti estorsori avrebbero poi lasciato la TV nel cortile per poi dileguarsi. Sull’episodio i militari stanno indagando. Se verranno identificati, i due saranno denunciati per minaccia aggravata ed estorsione in concorso.