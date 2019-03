BASSO VICENTINO – Controlli dei carabinieri: due denunciati, uno ha 14 anni

BARARANO MOSSANO E BRENDOLA: controlli straordinari dei Carabinieri. Due persone denunciate ed una segnalata quale assuntrice di sostanze stupefacenti

I Carabinieri delle Stazioni di Barbarano Mossano e Brendola, nella notte del 24 marzo 2019 nel corso di specifici servizi di contrasto alla commissione di reati contro il patrimonio, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e prevenzione delle c.d. “stragi del sabato sera”, deferivano le sottonotate persone per:

– G.S. 14enne residente a Trissino, denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia per guida in stato di ebbrezza, perché a Brendola veniva trovato alla guida del ciclomotore di proprietà con un tasso alcoolemico di 1.22 g/l;

– S.B. 27enne residente ad Albettone, denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza perché, in Barbarano Mossano, veniva sorpreso alla guida di autovettura senza aver mai conseguito la patente;

– B.C. 17enne residente a Vicenza, segnalato alla Prefettura del capoluogo perché, in Barbarano Mossano, veniva trovato in possesso di gr. 0.2 di sostanza stupefacente del tipo hashish.