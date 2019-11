BASSO VICENTINO – Condannato per pedofilia viene arrestato

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

Per restare aggiornato sulle notizie dell'Area Berica e Basso Vicentino aderisci al gruppo Facebook:

Un uomo di 50 anni, operaio residente a Lonigo e nato a Mantova è stato arrestato dai carabinieri perché deve scontare una condanna definitiva a 2 anni, 1 mese e 23 giorni per pedofilia. Si tratta di Roberto Rosa. L’uomo nel 2017 era stato condannato a tre anni con l’accusa di aver molestato due sorelline durante una festa. Successivamente gli è stata inflitta una seconda condanna per aver allungato le mani su un’altra bambini durante una festa. La condanna è per violenza sessuale aggravata nell’ipotesi più lieve delle molestie.

I fatti risalgono al 2015 ed avvennero ad Almisano. Durante una festa in casa di amici l’uomo andò al piano superiore dove giocavano i bambini. Si avvicinò ad una bambina di 9 anni che stava seduta in disparte ed allungò le mani nelle parti intime. Seguì il racconto ai genitori e poi la denuncia.