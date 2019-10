Basso Vicentino – Con l’auto nel fossato: uomo perde la vita

Alle ore 2.00 circa un automobilista in transito per via monticelli, s.p. Berico Euganea, segnalava al 112 un’ auto ribaltata in un fossato. Personale della Stazione Carabinieri di Sossano, unitamente ai vigili del fuoco e suem accertavano la presenza di una persona all’interno del veicolo. Il conducente veniva liberato dalle lamiere privo di vita; il medico intervenuto ne certificava il decesso a causa dei traumi multipli da impatto. Il mezzo coinvolto un’alfa 75. Il conducente deceduto, Flavio Minzon, aveva 71 anni, nato e residente a Sossano.