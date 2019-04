BASSO VICENTINO – Compra un trattore d’epoca on-line ma è una truffa

ndividuata e denunciata l’autrice di una truffa on line

I Carabinieri della Stazione di Noventa Vicentina hanno denunciato per il reato di truffa in concorso, L.F 45enne, residente a Genova.

La donna, nelle scorse settimane, in concorso con un’altra persona per ora ignota, ha pubblicato nel sito di vendite on – line trattoriusati.com l’annuncio riguardante un trattore d’epoca. Un 43enne residente a Noventa Vicentina interessato all’acquisto ha fatto un bonifico di 3.000 euro a favore di un conto corrente risultato intestato all’indagata che, successivamente, si è resa irreperibile. Il trattore ovviamente non è mai stato consegnato al cliente.

L’Autorità Giudiziaria ligure, cui è stato trasmessa una prima relazione sull’accaduto valuterà quali provvedimenti assumere nei confronti dell’indagata.

