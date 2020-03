BASSO VICENTINO – Camion si ribalta all’uscita dell’A31, ferito autista (VIDEO e FOTO)

Poco dopo le 10:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in una rotonda della variante della SP 8 ad Albettone nei pressi del casello autostradale dell’A31 per il rovesciamento di un autoarticolato, dopo la perdita di controllo del mezzo da parte dell’autista rimasto ferito. La squadra dei pompieri arrivata da Lonigo, ha messo in sicurezza il mezzo, che trasportava mangime, mentre l’autista è stato preso in cura dal personale sanitario del SUEM per essere trasferito in ospedale. Il carico del mangime in parte fuoriuscito e quello all’interno sarà aspirato con una apposita attrezzatura per essere caricato su un altro mezzo per poi provvedere al recupero del mezzo da parte del soccorso stradale. La Polstrada e i carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro; sul posto anche il personale ausiliario di autostrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.