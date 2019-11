BASSO VICENTINO – Auto investe mamma con due bambini

Grave incidente lunedì pomeriggio in Piazza IV Novembre a Lonigo. Una Ford Fiesta condotta da F.D. cittadino italiano, 45enne, residente a Rovigo, per cause ancora in fase di accertamento, mentre percorreva Piazza IV Novembre con direzione Via Pontedera ha investito M.E.J.A. cittadina del Bangladesh di 31 anni, che stava attraversando la strada su passaggio pedonale insieme ai due figli minori M.S.H.S. maschio di 11 anni e S.I.S. femmina di 7, che si trovava in braccio alla madre al momento dell’investimento. Dopo l’incidente è intervenuta un’ambulanza del S.U.E.M. che ha trasportato i tre investiti al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Arzignano, fortunatamente non in pericolo di vita, ma con codice di ingresso di media gravità.