BASSO VICENTINO – Aperitivo fuori dal bar: raffica di multe e un’auto sequestrata

Intervento dei carabinieri di Longare ieri (31 marzo) alle 18.30 in un bar situato in via Piazza Villaganzerla nella frazione di Villaganzerla di Castegnero. Era stata infatti segnalata la presenza di persone intente a consumare alcol. Giunti sul posto, i carabinieri hanno trovato, nei pressi di un’uscita laterale del locale una decina di persone, perlopiù giovani, intente a consumare bevande, che sarebbero state servite dal proprietario.

Uno dei presenti, R.D, di 68 anni, si sarebbe anche messo poi alla guida con un tasso alcolemico (poi rilevato dai militari) di 2,24 microgrammi per litro, vale a dire più di quattro volte sopra il limite consentito. L’uomo è stato denunciato e l’auto sottoposta a sequestro. A tutti è stata comminata una multa per mancato rispetto delle misure anti-covid. Verrà inoltre chiesta al prefetto la chiusura del locale per 5 giorni. Alcuni dei presenti provenivano da fuori Comune, nonostante la zona rossa in vigore.