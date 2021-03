BASSO VICENTINO – Aggiornamenti sulle vaccinazioni in corso e programmate

Alcune importanti precisazioni sulle vaccinazioni nel Basso Vicentino vengono fatte dall’Amministrazione Comunale di Noventa.

“La campagna vaccinazioni sta procedendo e, come noto, ci sono stati nell’ultima settimana alcuni cambiamenti che a livello regionale (in tutti i punti vaccini!) hanno portato alcune criticità” dichiara il sindaco di Noventa Mattia Veronese. “Ad esempio nel punto vaccini noventano di via Frassenara nelle prime giornate venivano vaccinate dalle 700 alle 800 persone. La volta scorsa (lunedì 29/03) si è passati a vaccinarne 1400 persone nella stessa giornata (anche con la possibilità di vaccinazione per l’accompagnatore ultra sessantacinquenne). Tale decisone, presa dalle autorità sanitarie (su indicazione della Regione) è dovuta ad un input di aumentare in breve tempo la popolazione vaccinata anche perché ora, finalmente, il quantitativo di vaccini è aumentato. Ovviamente questo ha creato un po’ di disagio con rallentamenti all’entrata dei punti vaccini, tempistiche più lunghe e con delle attese che nelle giornate precedenti non si erano registrate. Le segnalazioni/lamentele dei cittadini sono state trasmesse alla Direzione dell’Ulss e ai referenti sanitari dei vari punti vaccini, compreso quello di Noventa. Precisiamo che le Amministrazioni comunali, anche quelle come Noventa che mettono gratuitamente a disposizione una struttura idonea con relativo spazio parcheggio (come è il palazzetto di via Frassenara), pur non avendo nessuna responsabilità organizzativa sulla vaccinazione (gestione prenotazioni, inviti e logistica dei punti vaccinali) scusandosi per con chi ha subito disagi, si sono messe a disposizione della Direzione Ulss nell’indicare a chi di competenza alcune modifiche organizzative per agevolare l’afflusso per le prossime tornate.

A tal proposito ricordiamo le prossime date riguardanti il punto vaccini di Noventa:

venerdì 2 aprile: vaccinazione della classe 1939 (seconda dose); vaccinazione delle annate dal 1948 al 1951 e i nati classe 1942 (tutti prenotati tramite on line).

sabato 10 aprile: continua la vaccinazione (sempre su prenotazione on line) annate dal 1948 al 1951 e classe 1942

Facciamo altresì presente che l’Ordine dei medici di famiglia a livello regionale (esiste una nota ufficiale da parte della Regione del Veneto inviata per conoscenza a tutti i Sindaci) ha siglato una collaborazione con tutte le Ulss al fine di programmare vaccinazioni per determinate classi d’età direttamente negli ambulatori dei medici di base. Nei Comuni in cui sono già allestiti punti vaccini (come ad esempio Noventa) i medici di base possono chiedere alle Amministrazioni comunali l’utilizzo di questi luoghi. Auspichiamo quindi che anche i nostri medici di famiglia si attivino in questo, rapportandosi direttamente con la Direzione Ulss e il Distretto di riferimento, dando comunicazione precisa e puntuale ai propri assistiti. Da quanto comunicato dall’Ulss, l’impegno di vaccinazione richiesto ai medici di famiglia in questa fase riguarda la fascia dei nati dal 1943 al 1947″.