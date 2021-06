BASSO VICENTINO – 29enne ubriaco su un’Audi tenta di sfuggire alla Polizia Locale: denunciato

Nel pomeriggio di domenica 13 giugno 2021 una pattuglia della Polizia Locale di Lonigo, mentre svolgeva posto di controllo in Via Rotonda, SP500, nel territorio del Comune di Lonigo, ha intimato l’alt per un controllo ad un’autovettura Audi, che dapprima sembrava rallentare la marcia per fermarsi, per poi ripartire improvvisamente in velocità verso il centro di Lonigo.

Gli agenti si sono messi immediatamente all’inseguimento del veicolo ed hanno intercettato l’automobilista in una via secondaria, ma il conducente ha tentato nuovamente di fuggire al controllo, andando a nascondere all’interno di un androne di una palazzina di Via Brescia.

E’ stato comunque fermato ed identificato.

Si tratta di S.J cittadino indiano di 29 anni, residente a Sossano (VI), che denotava evidenti sintomi di ubriachezza: è stato sottoposto pertanto a misurazione alcolimetrica, che constatava presenza di livello alcolico circa 5 volte il limite consentito. A ciò si aggiungeva l’atteggiamento aggressivo e violento del soggetto.

Si è poi appurato che il veicolo condotto era sprovvisto dell’obbligatoria copertura assicurativa.

Nei confronti del cittadino asiatico, oltre alle sanzioni amministrative per la mancanza di copertura assicurativa, che comporta anche il sequestro del veicolo, e per la fuga dopo l’alt dell’operatore di Polizia, è stata inoltrata denuncia penale per i reati di minaccia e oltraggio a Pubblico Ufficiale, previsti e puniti dagli artt. 336 e 341bis del Codice penale. “