Bassano, un milione di euro per risarcire i danni da maltempo

Una delibera della Giunta Regionale ha destinato un milione di euro per i danni subiti dai privati ai beni mobili a seguito di alcuni eventi meteo di importanza regionale, che all’epoca portarono allo stato di crisi.

I fatti risalgono all’anno scorso, quando alcune grandinate da record causarono tantissimi danni ad autovetture e motociclette, portando tantissimi disagi ai cittadini. Gli interessati potranno fare domanda entro il 12 luglio 2021 al sito:

Tutte le informazioni e la modulistica sono reperibili nel sito del comune di Bassano (http://www.comune.bassano.vi.it/Cittadino/Protezione-Civile/Eccezionali-eventi-meteorologici-giugno-2020-e-agosto-2020-domanda-di-contributo-scadenza-12-luglio-2021).

Le richieste possono essere inviate via pec all’indirizzo protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it o presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Bassano del Grappa dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.15 sito in via Matteotti n. 39.