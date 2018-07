BASSANO/TEZZE S.B. – Spacciava cocaina in casa: un arresto

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato il 46enne B.R. di Tezze sul Brenta per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di cocaina.

Dopo numerose segnalazioni di abitanti di Tezze circa un sospetto andirivieni da un’abitazione di quel comune, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno osservato in loco per alcuni giorni e sono emersi diversi elementi sull’attività di spaccio dell’arrestato. Ieri sera, poi, è stato documentato un episodio di cessione di stupefacente che ha portato i militari dell’Arma a bloccare B.R. e l’acquirente per perquisizioni personali e nella sua auto.

Sono stati rinvenuti lo stupefacente appena comprato ed una successiva perquisizione domiciliare ha portato il sequestro di 18 grammi totali di cocaina suddivisa in varie parti, elementi che hanno avvalorato la condotta di spaccio. B.R. è stato quindi portato per la notte alle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa su disposizione del PM Blattner. Stamattina ha affrontato il rito direttissimo, in cui ha patteggiato 6 mesi di reclusione davanti al Giudice Mantovani. L’acquirente sarà invece segnalato come assuntore alla Prefettura di Vicenza.